FØDING PÅGÅR DEL 4 / JORDMOR MARIA - Studenten som tok imot Maren.

24.04.2017 - 12:33

Verdens peneste jordmor, Maria.

Pressrier. Satan i meg dukker opp fra intet.

Inn kom min tredje og vakreste jordmor jeg noengang hadde sett. Jeg ble nesten litt forbannet her jeg lå med beina til værs og ei glufse som (antageligvis) har sett bedre dager. Og så sender de inn den peneste ungjenta jeg noengang har sett. Jeg tenkte at de gjorde det på trass. Jeg tittet bort på Torben og så at han tenkte det samme. Og han visste at jeg ikke satte pris på at ei så nydelig jente kom inn og tok fokuset fra meg, Torbens fødende kone. Han kikket ned i bakken som et barn som fikk streng beskjed om å ikke mase i godteributikken. Den alftor pene jordmor Maria strakk på seg ei hanske og spurte med myndig stemme: «-Får jeg lov å sjekke deg og se hvor langt du er kommet i forløpet?». Jeg nikket og sa ja, og formante henne den samme leksa som alle som fistet meg fikk: «Vær forsiktig, når jeg sier pause, så tar vi en pause før du får grafse videre?». Maria strappet på seg hansken, dro litt i den rundt håndleddet så den smalt som et gummistrikk, før hun gikk til verks. Merkelig nok så var hun usedvanlig dyktig. Trengte ikke kjefte på henne. Trengte igrunn ikke å bli sint i det hele tatt! Jeg tenkte stille i mitt sinn at dette er nok det nærmeste Torben kommer en trekant med kona si og en annen kvinne, som ironisk nok var et av Guds vakreste skapninger i hvit sykepleieruniform. Men i følge Torben i ettertid var det ikke på DET han hadde fokuset akkurat. Han var mest spent på hvor lenge det var igjen til vi kunne møte dattera vår og hvor lenge kona hans måtte puste seg igjennom smertehelvete. Akk, så romantisk tanke da gitt.

Jordmor Maria tok armen og hånden ut av glufselura og sa: «Det er ikke lenge igjen her, tipper 8-9 cm og du har god modning og hodet hennes står veldig godt på riktig plass.» Jeg ble letta. Den pene jordmora hadde gode nyheter. Før hun plutselig avslører.:

«-Men det må jeg ha bekreftet av veilederen min, jeg er bare en student jeg skjønner du!»

Jeg brast ut i latter og nærmest ropte til henne: «-Du, din jævla luuuuring!!!» og så lo vi alle sammen. Jeg tror jeg lo på meg en ekstra cm og fikk klemt ut ytterligere fostervann av denne episoden! Den pene jordmora var ikke bare fortreffelig å se på, hun hadde MIN humor! Hun tok meg med storm, jeg ble så forelsket! Maria fikk rett i sine antagelser, så jaggu viste det seg at hun var flink også! Med mitt kontrollbehov ble jeg så sykt tatt på fødesengen av det faktum at hun var student, den så jeg virkelig ikke komme! ;-) Og jeg må innrømme at det var det beste som kunne skje - for hun var drivende flink og tok oppgaven med enorm entusiasme og en deilig porsjon humor - helt i min gate!

Det tok ikke lange tiden før jeg nådde de etterlengtede 10 cm som skal til for å begynne å trykke. Men jeg taklet jo smertene så inni granskaugen godt så jeg tenkte hvorfor ikke ta en kopp kaffe før vi setter igang trykkingen?! Jordmødrene i rommet kikket rart på hverandre, bad hun virkelig om en kopp kaffe før trykkingen? Torben fikk gitt meg en kopp kaffe (Bildet under) og jeg følte en viss ro i kroppen før jeg visste at det skulle eksplodere. Bokstavelig talt. For det er sånn ca etter denne deilige koppen med kaffe jeg gikk inn i monstermodus, og det var ikke veldig hyggelig for verken Maria eller Torben eller noen av de andre som var tilstede på fødestuen rett før Maren skulle trykkes ut i den store verden som ventet på henne.



Fra å ha fullstending kontroll på rierne og smertene i mange timer, fikk jeg nå en smerte jeg ikke kjente til eller som jeg klarte å mestre. Jeg gikk rett og slett i svart. Rullegardina ned. Jeg snakket i følge Torben med sånn mørk og ekkel stemme, og jeg var så sint, så sint. Jævla Torben som smelte meg på tjukka 9 måneder tidligere. Jævla amøber som ikke har fortalt meg at det er vondt å føde. Alle som sier at «det er verdt det, hold ut!». Nei. Jeg følte det ikke slik i det hele tatt. Jeg hatet alt og alle rundt meg. Pene Maria fikk også høre det.





Jeg skrek at jeg ikke ville trykke. Jeg nektet plent. Helt forbanna uaktuelt å trykke ut ungen. Av det jeg kan huske så ropte jeg med min mørke monsterstemme at jeg ville de skylle dytte henne inn igjen. Jeg fikk pressrie på pressrie uten å ville trykke ungen ut. Jeg hadde absolutt ikke den trykketrangen folk snakker om. Jeg syns ikke det var noen befrielse å skulle presse ut ungen slik andre sier det er når du «endelig får lov til å trykke». På et tidspunkt lata jeg som jeg presset, liksom! Forstå det den som kan! «Press, press!» ropte damene og Torben og jeg laga illsint og rødt ansikt og lata som jeg pressa. Herregud, hvem fader var det jeg egentlig lurte liksom?





Det viste seg at den etterlengtede trykketrangen, den befriende følelsen av å endelig kunne trykke ut en kladdeis, den var ikke tilstede hos meg som det som oftest er med andre fødende. I ettertid er det nærliggende å tro at epiduralen var årsaken til at jeg ikke hadde trykketrang, jeg var så fokusert på hva alle hadde sagt - «når du kan trykke så er det en befrielse!» Men det ble dessverre ikke slik for min del.

Jeg lurte på hvorfor det kunne være slik at alle prøvde å få meg til å trykke når det var noe jeg absolutt ikke ville. Vanligvis, når jeg gjør noe jeg ikke har lyst til eller ikke vil, så nekter jeg jo på det! Og det pleier alltid å «gå seg til». Men nå skulle alle ha meg til å gjøre noe jeg absolutt ikke ville, jeg kunne ikke forstå logikken i det!

«-JEG MÅ HA NOE Å DRIKKE!» brølte jeg. Torben prøvde å finne noe å drikke, men i alle brusflaskene var det bare noen få skvetter igjen av. Jeg gav så faen, jeg. Røsket ut flaska av hånden til Torben og sugde ut innholdet. Torben så flasken bli vakumpakket, og så kastet jeg den bare fra meg etterpå. Akkurat som jævla Hulken, sa han.

Torben strøk kjærlighetsfullt på meg, og jeg skreik til han: «IKKE TA PÅ MEG!!!!" med den mørke, skumle stemmen min. "-Vil du ha en klut i panna", spurte han. Jeg brølte tilbake at "-NEI, DET SKAL JEG FAEN IKKE HA!"

"Faen ta dere alle!!!» skrek jeg når neste pressrie nærmet seg. Og jeg prøvde å trykke, men klarte liksom ikke å «poppe» hvis dere skjønner! Jeg gadd ikke trykke for hardt heller, for da ville hun jo komme ut og Gudene skal vite hvor jævlig den smerten er liksom - jeg visste jo ikke hva som skjedde med meg!

«Klipp meg!» «Skjær henne ut!» «Jeg vil ikke!!» "DYTT HU INN IGJEN!" var de korte setningene som kom på repeat fra meg. Heldigvis beholdt alle de andre roen når jeg ikke gjorde det.

Maria og de andre jordmødrene (det var ganske mange av de på et tidspunkt!) prøvde å overbevise meg om at jeg måtte trykke for å bli ferdig med dette. «Hvis du får ut hodet på neste rie, så tar vi resten av kroppen etterpå. Litt av gangen, det klarer du.» Jeg kjente at dåselura mi var like spent som et sånt strikk vi bruker på trening, når man drar det maksimalt ut.

«Hvis du tar hånden ned nå kan du kjenne hodet hennes!» sier Maria.

Jeg tenkte at det hadde rablet for jordmor Maria. Jeg tok hånda ned. Kjente bare noe mykt og rart som forsvant inn igjen etter få sekunder. For det var det hun gjorde, hodet hennes stod liksom å presset på det jeg kan kalle «the burning ring of fire». Litt som en bajs som ligger å lurer som ikke kommer ut, men i en helt annen smerteskala riktignok!

?og da ser jeg henne. Legen. I bakgrunn. Hun hadde lusket seg inn og stod bak havet av jordmødre som oppfordret meg til å trykke. Hun stod liksom litt på siden i kirurgfrakken sin. Hun var den eneste som ikke hadde blikket rettet mot dåselura mi. Hva var det hun holdt på med? Hva slags plastikk var det som knitret? Og da så jeg det. Hun pakket opp noe på et bord. DEN KJENTE JEG IGJEN! Det var en sånn vakumtang-sak! Den har jeg sett på Fødeavdelingen på TVNorge!

Ikke faen! tenkte jeg. Ikke faen at legen skal ta ungen min med den greia der. Jeg må gi heiagjengen min jeg hadde mellom beina, det de kom for. De skal faen meg få se at jeg kan presse ut denne ungen uten hjelpemidler.

"-Er dere klare?!» tror jeg at skrek jeg når neste pressrie nærmet seg.





Og jeg ventet ikke engang på svaret. Jeg bare trykket alt jeg maktet. Jeg trykket så hardt at jeg så stjerner, fugler og fjær danse foran øynene mine - og fy fader som jeg presset! (Hei klystèr, jeg vil takke deg for å ha gjort jobben..!) Og DER kjente jeg en lettelse i dåselura. Jeg skjønte faktisk at hodet var ute. Men gudene skal vite at jeg ikke ville at bare hodet skulle være ute. Jeg ville ha ut hele ungen. Så jeg bare fortsatte å presse jeg. Og ut sklei hele ungen med sine 52 cm på et jævla press og et plask. Jeg kjente beina hennes kravle ut av huha`en faktisk. Som en fisk, liksom! Helt sykt. Så en merkelig stillhet.

«Er hu fin?!» skrek jeg med normal skrikestemme, ikke den mørke stemmen fra nederst i magen lenger.

"-KJEMPEFIN!" nærmest skrek damene tilbake til meg! Jeg kikket bort på legen som stod der med vakumpumpa si i hendene som plutselig var blitt arbeidsledig på fødestua. Fælt å si det, men da gosset jeg meg bittelitt. Hun tok feil, jeg trengte ikke hjelpen hun hadde forberedt de siste minuttene.

Navlestrengen lå rundt halsen på Maren, så det kan ha vært derfor det hastet litt for legen å få henne ut. Men det trengtes faktisk ikke. Maren kom ut i rakettfart, faktisk i sjokk - med øynene vidåpne. Og etter et par host og litt lett massasje på ryggen så ble hun lagt til brystet mitt. Skrek ikke i det hele tatt. «-Hei verden!", liksom! Hun så rett på meg!

Og mens hun lå der mellom puppene mine, kikket jeg på skapningen som har fått mamsens hormoner til å rase i 9 måneder, og avsluttet graviditeten med å tøye strikken så til de grader (bokstavelig talt) - og jeg tror nok selv jeg var i sjokk. Jeg klarte ikke tenke de typiske tankene man leser om i glossy magasiner akkurat i de sekundene, jeg var mer opptatt av å telle fingre, trøste Torben som storgråt, og se om hun pustet. Hun var ren og pen, og ikke det blodbadet jeg hadde sett for meg at jeg fikk på brystet. Og hun var MIN! Så utrolig merkelig følelse. Torben takket egentlig nei til å klippe navlestrengen, jeg vet ikke helt hvorfor han sa nei - men jeg erklærte at -«JO, det skal han.»

Det var helt pussig, for smerten i huha`n var helt borte. Fullstendig borte!

Jeg ble bedt om å hoste litt for at morkaka skulle skli ut, og det gjorde den. Et par host liksom, gudene skal vite at jeg skulle ønske det bare var å hoste litt når Maren skulle ut også, haha!

Morkaka ble sjekket, og jeg var sykt fasinert av den. Jeg syns nesten det var litt trist at den nå etter endt tjeneste, bare skulle kastes. Tenk at denne ekle kladden har gjort en så utrolig viktig jobb! Og så fikk jeg jaggu lært bort noe til jordmødrene også! Jeg bad de lage en vanlig knute på navlestrengen og dra i begge ender slik at knuten satt hardt liksom. Også bad jeg de dra knuten opp og ned langs navlestrengen. Den kan nemlig ikke «sette seg fast» den knuten der! Så lo vi masse mens vi dro navlestreng-knuten opp og ned langs strengen, hahah! Navlestrengen er laget for at det ikke skal være mulig å «stoppe» gjennomstrømmingen av oksygen, blod og næring, dette hadde jeg nemlig sett på youtube!

Så ble beina ble lagt i de beingreine, for et par pyntesting måtte jo til. Jeg skjønner ikke helt de som skryter så fælt av at de ikke får noen rifter, det er helt normalt å måtte få noen pyntesting etter å ha født noe som har 36 cm i hodeomkrets ut av et hulrom som ikke nødvendigvis opplever denne påkjenningen dagligdags. Faktisk opplever hele 80 prosent av førstegangsfødende å få rifter i underetasjen, og 50 prosent av flergangsfødende. Det var aldri egentlig noe mål for meg å ikke få rifter der jeg lå å fødet, jeg tenkte så absolutt ikke på det. Og hvis du lurte, så merket jeg det heller ikke. Det virker som om det liksom er tabu å si at man måtte få noen sting etter fødsel, la meg være den som bryter tabuet og sier at det faktisk er mer normalt å få det enn å ikke få noen i det hele tatt! De fleste får jo rifter uten å få sting også. Og det er virkelig ikke noe vi fødende kvinner bør gå rundt å engste oss over å få, selv om jeg spurte med Maren på brystet om det så ut som noen hadde lekt med en kinaputt der nede. Og jeg fikk et «njaaa?.» som svar. Jeg angrer som fasen på at jeg ikke bad de ta et bilde! Fint å ha neste gang Torben syns det er en god idè å droppe p-pillene.

Det er i ettertid ganske sykt at jeg sånn helt uten videre lot en student ta imot Maren på fødestua. Jeg, som er så ekstremt kontrollfrik, lot altså Maria ta svenneprøven sin med meg. Det angrer jeg definitivt ikke på, og jeg kunne nok nektet hvis jeg ville - men Maria hadde stålkontroll og sa de helt riktige tingene. Dessuten var det flere tilstede som passet på, så jeg vil anta de hadde bedre kontroll og oversikt enn noengang.

Takk, Maria. Du, og dine fantastiske kollegaer på Føden i Skien - sammen med resten av den herlige gjengen på Barsel gjorde min fødselsopplevelse til noe helt fantastisk morsomt og minnerikt. Jeg har i ettertid blitt fortalt at det var en helt normal fødsel, og selv om det kanskje ikke føles som et helt normalt døgn for undertegnede og hennes lille familie - så er jeg uendelig glad for at dere gjorde det til en så fantastisk gøyal opplevelse som ikke oppleves som normalt for fem flate øre!! Det vil komme vinflasker som lovet, tro meg!

Følg gjerne supporterfrue i barselperm på instagram!

Har du husket å lese de andre delene? Del en her , del to er her og del tre finner du her! Det etterhvert så omtalte fødebrevet finner du HER!