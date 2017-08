Mammapolitiet - huff, de vil du ikke møte på.

08.08.2017 - 11:15

La oss snakke om det. De rosa elefantene som finnes på nettet som tar stor plass i mammaforumer/grupper og er veldig slemme med hverandre og andre mødre. Ja, jeg snakker om mammapolitiet.

Helt fra jeg ble gravid har jeg prøvd å holde meg unna forumer der mammapolitiet samles. Men de finnes på facebook-grupper jeg er glad i å hente tips fra, og de finnes der. De finnes når jeg googler. De finnes når jeg blogger. Og de finnes helt sikkert i butikken når morsmelkerstatning og en kald øl står på båndet samtidig.

Jeg googlet faktisk "når kan man ha barnevakt" før jeg tok avgjørelsen om å tørre å gi fra meg ansvaret for en kveld/natt. DAMN, burde jeg aldri gjort. Det florèrer av mennesker som skal fortelle andre hvor gammel man skal være eller hvor dårlig mamma man er om man gjør det for tidlig. Jeg har merket at Maren har vært klar for barnevakt en stund faktisk, jeg må innrømme at det antageligvis var mye værre for meg enn for Maren å være borte ei lita beite! Maren STORKOSTE seg og jeg er ganske sikker på at hun ikke tok skade av det mentalt å sove et annet sted.

"Du er en dårlig mor hvis du trenger barnevakt når hun er 4 måneder, hvorfor fikk du barn i utgangspunktet hvis du bare skal gi fra deg ansvaret?" var et svar til en kommentar på et mammaforum. "Barnet trenger mamman sin og skal IKKE måtte forholde seg til andre før det kan snakke og be om å overnatte hos andre enn hjemme". "Jeg har aldri hatt barnevakt, og ønsker det heller ikke. Jeg syns det er en uting med å overlate et barn til andre. Mamma til 5- åring."

Jeg tror det er enorme forskjeller med barna som blir presentert i disse kommentarene. Maren viser veldig sjelden tegn til at hun har ubehag med andre mennesker. Rett skal være rett, på det rette tidspunktet når hun er veldig trøtt, kan hun vise en slags skepsis til noen - så introdusering til nye mennesker skjer som regel når hun er våken og ikke midt i leggetiden. Men poenget mitt er at hun tilpasser seg andre uten merkbare endringer i hennes adferd. Hun smiler, ler og ironisk nok tar hun flaska mye bedre fra bestemor og svigerinne enn av Torben og meg.

Hadde Maren slått seg fullstending vrang på et nytt fang, vist ubehag ved å komme nye steder eller rett og slett ikke følt seg helt vel med andre familiemedlemmer hun har møtt mye, så hadde jeg ikke vært komfortabel med å la noen passe henne. Hadde hun grini mye og vist tegn på at hun trengte mamma og pappas trygghet og nærhet for å roe seg, ja da hadde det blitt vanskelig med barnevakt. Men nope - så lenge det finnes et fang å få kos, omsorg og kjærlighet i så er hun likeglad.

Tilbake til Mammapolitiet. Hvem er egentlig disse? Er mammapolitiet perfekte mødre som aldri gjør noe galt? Eller er mammapolitiet overbeskyttende damer som syr puter under armene på ungene - som gjør de "bortskjemte" og kun trygge i mammas fang? Eller gjør de det fordi det passer dem SELV best å aldri vurdere barnevakt, og derfor bør heller ingen andre gjøre det? Har de ikke andre mennesker i sin omgangskrets som de stoler nok på, slik vi er så velsignet med? Greia er bare at jeg er skremt over hvor mange som mener at det DE velger er det rette for absolutt andre barn. "Jeg ville ALDRI hatt barnevakt så tidlig!". Hva svarer man på slikt? Man må jo som mor være klar over at alle barn er forskjellige og det som ikke passer for din unge kan være helt normalt og kjempeflott for andres barn..! Jeg dømmer ikke de som ikke har barnevakt før poden er et halvår, men jeg forventer også at ingen dømmer OSS som har et barnevakt-vennlig barn... Does it make sense, egentlig?

På spørsmål om når barnet var klart for barnehage så var det MANGE som ville si sin mening. Jeg ble veldig skremt av holdningene til mange der, en skrev at barnet aldri er klar for barnehage da barnehage var for foreldrenes skyld og ikke barnas. Oh, hey! Fy fader så mange tær man tråkker på med et slikt utsagn. i mange, mange år har vi mennesker sjonglere mellom jobb og familieliv - og ikke alle har mulighet til å gå hjemme med barnet frem til skolealder. De absolutt få tillfellene er så heldige, faktisk. Jeg gleder meg til Maren skal i barnehage, jeg! Ikke for min egen del - men fordi jeg gleder meg til hun er i samspill og lek med andre barn og andre utfordringer enn å presse runder på det lokale kjøpesenteret eller sitte i lekegrinda og pludre. Jeg klarer virkelig ikke se for meg at hjemmemammaen som mener at barnehage er en uting sitter like mye å pludrer,leker og gir utfordringer til barnet som man får i en barnehage. Men det er noe jeg bare antar da, basert på egne erfaringer. Jeg ligger ikke 24/7 på gulvteppet og dikkedakker med Maren. Selv er permisjonen min ferdig i januar 2018. Deretter er det pappa Torben som skal være hjemme med arvingen frem til barnehagestart når hun er rundt året i mars en gang. Barnehageplass er søkt og jeg er glad for at vi har et barn som allerede nå trives svært godt med andre omsorgspersoner enn oss selv. Jeg er også ekstremt takknemlig for at vi har så mye familie rundt oss som gladelig stiller opp og ønsker å ha Maren hos seg.

Første gangen jeg var borte fra Maren mer enn å hoppe i dusjen var da jeg dro på butikken da hun var 5 dager gammel. Da var hun med pappan sin. Greit nok at pappa ikke har pupp, men han har alt annet - og en liten kopp med morsmelk vi kunne mate henne med hvis det ble helt krise. Det ble det aldri, men fy så tøff jeg var som dro på butikken så tidlig og stolte på at Torben kunne sine saker. På den tiden mistenkte jeg han for å være en bedre far enn jeg var mor for Maren uansett. Han er myyyye roligere enn meg, og det smitter over på Maren. I helgen overnattet Maren hos bestemor og det gikk etter bestemors eget utsagn - over all forventning. Hun utførte det jeg vil kalle "bestemormagi". Sannheten er at Maren våknet kun en gang på natten for flaske, og sov da til sammen rundt 12-13 timer i løpet av natten. Puuh! Sovehjertet hennes fungerer i andres seng enn bare vår! Det skal innrømmes at det gjorde godt for mamsen også, jeg syns det var utrolig befriende å ha en baby som elsker andre menneskers oppmerksomhet og som kan uten problemer knytte seg til andre omsorgspersoner enn bare oss. Det er ikke gitt at alle barn er slik! Her er hun nok lik sin mor og far i lynne, vi elsket også andre mennesker og oppmerksomheten og tryggheten vi fant i andres fang.

Uansett - jeg skal ikke være den som sier at "dette fungerer for oss, og derfor fungerer det for alle andre også". Jeg både tror og håper at alle kjenner sitt eget barn best, og dermed tar riktige avgjørelser for deres egne. Jeg bare ber alle mammaer på nett om å være veldig forsiktige med de sinte ytringene sine, for det er så himla mange som får tær og mammahjertet sitt tråkket på når de (vi!) tror vi gjør alt galt! Er det noe jeg har måttet jobbe MYE med de siste 4,5 månedene, så er det å stole på min egen magefølelse, og ikke la meg påvirke av hva alle andre mener og gjør. Det står jeg ved ennå. Velmenende råd er selvsagt velkomment, så lenge man ikke møter på Mammapolitiet rundt enhver sving som klubber ned veldig mange avgjørelser tatt av en mamma som bare mener alt godt for sitt barn.

Ha en fin dag videre - og stol på deg sjæl!

Line Victoria, Supporterfrue - på Instagram også.

Bildet er tatt når jeg hadde barnevakt. Puppene er vanskelig å tilpasse seg når det er litt lengre pauser mellom ammingen!